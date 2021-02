Televoto sospeso al Gf Vip. Procedure illegali? Cosa sta succedendo

Piccola bufera al Grande Fratello Vip a meno di 24 ore dalla puntata serale. E’ stato infatti sospeso il televoto che interessava Giulia Salemi e Stefania Orlando. Una sospensione che ha scatenato le ire dei fan sui social che gridano a gran voce l’irregolarità dello stesso.

Fonte: Mediaset

C’è da dire che quello di questa settimana era un televoto molto sentito visto che a scontrarsi c’erano due dei personaggi più forti e seguiti del programma. Da un lato Giulia Salemi che entrata qualche settimana dopo l’inizio del programma, si è legata sentimentalmente con Pierpaolo Pretelli strappandolo dalle braccia della Gregoraci. Dall’altro lato una Stefania Orlando che si dimostra essere molto amata e apprezzata dal pubblico.

Ma da ieri chi prova a votare tramite il sito web viene fermato dalla frase: “Il servizio televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico” mentre chi sta votando con altri metodi come sms, app e smart tv, sembra non stia riscontrando problemi.

Fonte: Mediaset

Televoto sospeso per colpa dei bot?

I sospetti del pubblico social si concentrano sul fatto che qualcuno stia tentando di manipolare il voto. E’ assodato ormai che da tutto il mondo arrivano migliaia e migliaia di preferenze espresse tramite il sito e a far storcere il naso è l’utilizzo massimo di bot che alcuni non nascondono sui forum e sui social dedicati al programma. Piccoli programmi automatici che esprimono preferenze per l’una o per l’altra persona alterando così il risultato. Una pratica ovviamente illegale e non concessa dal regolamento del programma.

Fonte: Mediaset

A quanto pare il televoto resterà sospeso e vedremo in puntata questa sera cosa dirà a riguardo Alfonso Signorini. La frase inserita sul sito non lascia dedurre motivazioni valide sul motivo dello stop. Per questo il popolo della rete chiede chiarezza sul reale problema. Ci sarà da capire anche cosa decideranno gli autori sul verdetto, se sarà annullato o meno. Di sicuro non mancheranno le polemiche.