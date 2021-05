L’inizio dell’estate coincide con l’inizio di Temptation Island 2021 in tv. L’atteso programma che ogni anno fa il record di ascolti tornerà su Canale 5 a partire dal 30 Giugno. Si sta iniziando ad allestire il cast di questa nuova edizione che sarà ovviamente condizionata dal covid. Infatti tra un paio di settimane le coppie scelte inizieranno la quarantena che li porterà poi nel villaggio per l’inizio del programma. Uomini e Donne Magazine ha intervistato una delle autrici del programma Raffaella Mennoia che ha rivelato alcune curiosità a riguardo il programma.

“Quest’anno organizzare il programma è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto 120 coppie ed è stato complicato perché il Covid ha fatto vivere le coppie in retroattività. Si parla di discoteca, di gelosia, di chi vuole uscire da solo, ma essendoci stata la pandemia queste cose non sono più accadute tra le coppie nell’ultimo anno” – ha detto.

“Oppure c’è chi, proprio durante questi lunghi mesi, ha scoperto cose che non conosceva del proprio partner. Diciamo che la pandemia è stata sicuramente una bella prova“.

Poi gli si è chiesto secondo lei a cosa è dovuto il successo del programma che davvero ogni estate non conosce crisi e viene atteso con trepidazioni da milioni di telespettatori.

Temptation Island 2021, possibili coppie note nel cast?

“Siamo tutti fidanzati o single: la risposta è questa. Tutti abbiamo vissuto delle gelosie, molti di noi sono stati traditi, molti altri hanno tradito. Per superare una crisi bisogna capire qual è la motivazione, decidere di affrontarla nella maniera più leale possibile, in primo luogo con se stessi e poi con il partner. lo dico sempre che per stare insieme occorrono due persone, per lasciarsi ne è sufficiente una” – le parole dell’autrice.

Quanto al programma in partenza, si parla della possibilità di inserire anche delle coppie già note all’interno del programma, la Mennoia ha detto: “Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma è ancora presto per dirlo“. Staremo a vedere.