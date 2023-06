Temptation Island 2023, i primi rumors su una delle coppie: “Vuole lasciare la fidanzata”

Nel corso degli ultimi giorni, sono state presentate le prime coppie che parteciperanno a “Temptation Island”. Il programma condotto da Filippo Bisciglia prenderà avvio lunedì 26 giugno ma già sono emerse numerose indiscrezioni sui primi concorrenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Temptation Island è uno dei programmi tv più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. La nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia prenderà avvio lunedì 26 giugno 2023. Nel corso degli ultimi giorni sono stati già svelati i primi concorrenti che prenderanno parte al cast del reality show in onda su Canale 5. Tra le coppie troviamo quella formata da Manuel e Francesca, Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittoria e Daniele e Manu e Isabella.

Nonostante mancano ancora sette giorni al debutto del celebre format, già sono emerse alcune inedite indiscrezioni per quanto riguarda una delle coppie. Attualmente non siamo a conoscenza dell’identità dei diretti interessati. In ogni modo, ci ha pensato Amedeo Venza a rivelare qualche dettaglio in più.

Pertanto, secondo quanto sostiene l’esperto di gossip, uno dei concorrenti avrebbe deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per un motivo preciso. Queste sono state le sue parole:

Le riprese sono iniziate e all’interno delle coppie c’è un “fidanzato” che avrebbe confidato agli amici più fidati che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata. Perché tanto la tradiva spesso anche fuori.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto si tratta solamente di supposizioni. Per scoprire se il misterioso concorrente lascerà davvero la sua fidanzata non ci resta che attendere le nuove puntate del reality show più atteso dell’estate 2023.