Ospite del salotto di Canale 5 di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, il presentatore racconta quello che è il suo più grande rammarico nella vita. Filippo Bisciglia voleva diventare padre, ma le circostanze non lo hanno mai portato a coronare questo suo sogno. E oggi ammette che forse potrebbe già essere tardi per mettere su una famiglia e avere un bambino.

Filippo Bisciglia si commuove a Verissimo parlando delle sue più grandi passioni. In lacrime, ha raccontato che fin da piccolo la sua salute è stata cagionevole e che avrebbe tanto voluto avere un bambino.

Il conduttore ha raccontato di aver sofferto del Morbo di Parthes, una rara malattia infantile che colpisce l’anca, nota anche come Legg-Calvé-Perthes. La sua famiglia gli è sempre stata vicina e ama i suoi genitori più di ogni altra cosa. Come ama sua moglie, Pamela Camassa.

Pamela mi manca tantissimo ora che è all’Isola dei Famosi. Lei è una ragazza bellissima e semplicissima. La prima volta che l’ho vista aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso immaginate a quell’età. In 15 anni è successo di tutto, ma oggi sono qui a raccontarlo. Ho sempre desiderato diventare papà. Il problema che mi pongo è “Non sono troppo grande?”. Forse avrei dovuto farlo prima.

Una confessione rilasciata tra le lacrime a Silvia Toffanin, durante un’intervista a cuore aperto nel salotto di Verissimo. Intervista nella quale, però, si è anche parlato del suo lavoro e dei prossimi impegni in tv.

In merito alla prossima stagione del suo programma, invece, ecco cosa svela il presentatore:

Siamo carichissimi. Ritorniamo quanto prima, ma ancora non ho conosciuto le coppie. Stanno finendo i provini. Una volta ero a Ostia, al mare, e un passante mi ha fatto notare che Temptation Island è come una fiction. Tra montaggio, musiche, tutti vogliono davvero sapere come finisce.