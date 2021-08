Temptation Island: Amedeo Venza smaschera la concorrente col cachet da capogiro

È noto come alcuni programmi e reality del piccolo schermo siano in grado di dare grandissima visibilità a chi ne prende parte. Sicuramente, questo è il caso di Temptation Island: coloro che prendono parte a questo format di solito ne ricavano una grande notorietà. La fama che i concorrenti del viaggio nei sentimenti acquisiscono si traduce in un aumento copioso dei loro followers su Instagram.

Questo, come in molti sapranno, rende tali personaggi gli individui perfetti per sponsorizzare prodotti tramite social. Non è affatto una cosa rara che le aziende chiedano agli ex protagonisti del reality una collaborazione per delle pubblicità. Ma quanto è proficuo questo tipo di business? E soprattutto, quanto possono arrivare a guadagnare con una sponsorizzazione? A rispondere a queste domande è Amedeo Venza.

L’informatissimo e molto seguito scrittore di gossip sui social, ha reso noto come i compensi, per questo tipo di attività, possano diventare davvero esorbitanti. In particolare, Amedeo ha smascherato una ex concorrente, che sembra essere riuscita ad arrivare a guadagnare delle cifre da capogiro. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Questa notizia è stata divulgata recentemente dallo stesso Amedeo nel suo profilo Instagram, che vanta un foltissimo seguito. Venza, tramite Instagram stories, ha condiviso il listino prezzi per le sponsorizzazioni di una delle ex concorrenti di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Le cifre sono astronomiche. Amedeo scrive: “Guardate un po’ quanto chiedono le vippone di Temptation Island per una collaborazione per sponsorizzare dei prodotti” per poi rivelare la cifra. La donna chiederebbe addirittura 1.200 euro per un post e una storia.

Purtroppo, nello screenshot, Venza ha sapientemente pensato di oscurare il nome della diretta interessata. Questa informazione non è stata divulgata dallo scrittore di gossip neanche dietro insistenti richieste. Insomma, non ci e dato di sapere con sicurezza di chi si tratti, ma usando un po’ di buon senso si può dedurre che probabilmente si parli di Manuela Carriero. La donna, infatti, tra tutti coloro che hanno preso parte al reality è quella che vanta più followers sui social.