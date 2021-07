La curiosità per la nuova puntata di Temptation Island è alle stelle. Il primo appuntamento del reality sui sentimenti è stato un successone. Alcune coppie sono riuscite già a farsi notare. A quanto pare, però, la seconda puntata del reality potrebbe rivelarsi addirittura più avvincente di quella precedente. A lasciarlo intendere sono le anticipazioni che stanno circolando sul web e che annunciano una serata piena di sorprese.

In primis, pare che il conduttore Filippo Bisciglia farà irruzione nel villaggio dei fidanzati nel bel mezzo della serata. Senza esitazioni, il padrone di casa si dirige verso Ste. Al ragazzo non servirà molto tempo per capire quello che lo attende. Filippo ha una comunicazione urgente per il fidanzato: Ste dovrà recarsi il prima possibile al falò, dove troverà il conduttore ad attenderlo.

Ma che cosa sarà successo? Non ci sono ancora informazioni ufficiali a riguardo, quindi possiamo solo immaginare. Probabilmente la produzione di Temptation Island, rendendosi conto che i comportamenti della fidanzata Claudia avevano passato il segno, potrebbe aver deciso di mettere subito al corrente Ste. Ma le novità non finiscono qui come nemmeno i colpi di scena. Anche Valentina si vedrà recapitare delle pessime notizie sul conto del suo fidanzato.

La donna sarà convocata d’urgenza nel Pinnettu, in cui le verranno mostrate delle immagini abbastanza sconvolgenti del suo Tommaso. Il ragazzo si sarebbe appartato con una delle tentatrici. Il ragazzo addirittura ammette di aver: “Combinato un casino”. Sicuramente Valentina ne sarà rimasta devastata e fortemente delusa.

Ma le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island non finiscono qui. Verrà anche posto un accento su Alessandro e la sua particolare attenzione (che rasenta l’ossessione) per la forma fisica. Il fidanzato non ha intenzione di sgarrare neanche un giorno dalla sua dieta e rivelerà anche di essere una cintura nera di judo. Per dimostrarlo, si convincerà addirittura a dare qualche dimostrazione nel villaggio dei fidanzati.