La nuova edizione di Temptation Island si avvicina sempre di più. La conduzione, anche quest’anno, è affidata a Filippo Bisceglia, che avrà il compito di guidare le coppie per il viaggio nei sentimenti. Ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha fatto delle rivelazioni sul format. Filippo ha esposto, tra le altre cose, quali sono le coppie che ufficialmente parteciperanno al reality.

I protagonisti della prossima edizione, in effetti, erano già stati annunciati sui profili social ufficiali del programma. Questa la lista dei volti che comporranno il cast di Temptation Island: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e, infine, Floriana e Federico.

Filippo ha dichiarato, a pochi giorni dall’inizio del format, queste parole ai microfoni del settimanale: “Il format è quello che conoscete e i meccanismi gli stessi. Ma la cosa che rende sempre nuovo il programma sono le coppie e le motivazioni che le spingono a partecipare. Un momento forte è quando le coppie sbarcano nel villaggio. Non lo immaginano, ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li trovo davanti per la prima volta”.

Quanto alle problematiche di coppia che saranno più evidenti nella edizione di quest’anno, Filippo non ha alcun dubbio. La difficoltà più grande che le coppie sopra elencate affrontano è quella della differenza di età.

Ecco l’opinione di Bisceglia sui nuovi concorrenti: “Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown”.