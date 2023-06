Temptation Island, Ciavy vittima di un incidente: “Ho rischiato di morire”

Tutti coloro che seguono Temptation Island ricorderanno senza ombra di dubbio la coppia formata da Ciavy, ovvero da Andrea Maliokapis, e da Valeria Liberati. I due hanno partecipato all’edizione del programma di Maria De Filippi andata in onda nel 2020. Nel corso delle ultime l’ex protagonista di Temptation Island è tornato a far parlare di sé a causa di un grave incidente domestico di cui si è reso protagonista.

Tramite alcune Instagram Stories, Ciavy ha rivelato di essersi reso protagonista di un drammatico incidente domestico in cui ha rischiato di morire. Stando alle sue parole, un mobile del bagno gli è caduto addosso e gli ha tagliato una vena.

L’incidente ha costretto l’ex protagonista di Temptation Island a sottoporsi ad un intervento chirurgico, il cui esito è stato rivelato dalla fidanzata di Ciavy, Valeria Liberati. Queste sono state le sue parole a riguardo:

L’operazione è andata bene, gli hanno dovuto sturare un’arteria recisa, un tendine lesionato. Poteva andare peggio. È stato molto fortunato, anche se non si direbbe, però poteva succede altro. Fortunatamente mi trovavo lì in quel momento, è stata una grande fortuna. Sta bene, stiamo bene.

E, continuando, l’ex protagonista di Temptation Island ha poi aggiunto:

Io giusto un pò esaurita, sono giorni che succede di tutto. Oggi pomeriggio andiamo a vedere un bagno perché non possiamo stare così e comunque bisogna rimuovere tutto quello che c’è.

Dunque, tutto è bene quel che finisce bene.

Stando alle parole di Valeria Liberati, il suo fidanzato sta molto meglio ed è in ripresa. Siamo sicuri che questo episodio diventerà molto presto per la coppia un brutto ricordo. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Ciavy rivelerà ulteriori dettagli in merito all’incidente subìto.