Temptation Island, colpo di scena per una coppia che si è lasciata: ecco di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore è giunta la notizia in merito a “Temptation Island” che ha lasciato tutti i fan del programma senza parole. Nel dettaglio, sembra che una celebre coppia abbia deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Temptation Island è stato uno dei programmi televisivi più amati e chiacchierati di quest’estate 2023. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, una celebre coppia si sarebbe lasciata in modo definitivo.

Stiamo parlando di Alessia Bottiglia e Davide Rosati. Inizialmente, i due avevamo deciso di uscire insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia ma adesso sembra che le cose siano cambiate. A far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione è stata Alessia la quale ha rilasciato alcuni inequivocabili dichiarazioni sul suo profilo Instagram:

Dunque, Alessia e Davide si sarebbero detti addio per sempre. La donna ha risposto ad alcune domande da parte dei suoi fan e ha colto l’occasione per rendersi protagonista di una profonda riflessione:

Se sono felice? Bella domanda! No non lo sono. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene. Se a dichiararsi single deve essere il cuore, per quanto mi riguarda non mi posso dichiarare single, al momento. Il sentimento ancora c’è da parte mia. Però ovviamente so che non mi posso nemmeno lasciar calpestare da ciò che provo e mettermi da parte.