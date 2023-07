Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela un segreto su Maria De Filippi

Temptation Island sta giungendo al termine e Filippo Bisciglia non può essere più felice di così. Il programma ha ottenuto un enorme successo e ad ogni puntata ha registrato un numero di ascolti record. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, Filippo Bisciglia ha rivelato un retroscena su Maria De Filippi mai raccontato prima.

Filippo Bisciglia è senza ombra di dubbio uno dei conduttori più amati del piccolo schermo italiano. In questi giorni il conduttore di Temptation Island ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ dove non sono passate inosservate alcune dichiarazioni fatte su Maria De Filippi.

Nel dettaglio, Filippo ha rivelato qual è il ruolo della conduttrice dietro le quinte della trasmissione. A riguardo, il fidanzato di Pamela Camassa ha dichiarato:

Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio. I non addetti ai lavori non lo immaginano, ma il montaggio è fondamentale ai fini della resa migliore di una puntata. Anche in questo Maria non ha rivali.