Temptation Island, una coppia si è lasciata: l’indiscrezione

Lunedì è iniziata la nuova stagione di Temptation Island e c’era grande attesa di conoscere le coppie che quest’anno metteranno alla prova il loro amore. Dopo due anni di stop causa pandemia, c’era curiosità anche nel capire come il pubblico rispondesse alla chiamata.

Fonte: web

Ebbene ha risposto nel migliore dei modi facendo registrare un vero record di ascolti. La prima puntata di Temptation Island è stata vista da una media di 3,6 milioni di spettatori con uno share del 26% e picchi anche del 42%. Numero davvero ottimi che hanno superato anche le prime puntate del Grande Fratello e l’Isola dei Famosi di quest’anno. Il programma come si sa non è in diretta ed è stato registrato ad inizio giugno, quindi ad oggi si è già concluso con tutti i verdetti del caso.

Nel corso della prima puntata ci sono state le presentazioni delle varie coppie con i rispettivi motivi che li hanno spinti a partecipare al programma mettendo in gioco il loro amore. Ci sono stati già i primi video che mostrano i primi comportamenti strani sia da una parte che dall’altra.

Ebbene a quanto pare una coppia è già certo che al termine del percorso si è lasciata definitivamente. A svelare l’anticipazione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che nelle storie di Instagram ha confessato che una coppia si è detta addio dopo il falò.

“C’è già il nome di una coppia che è uscita separata” – ha scritto Amedeo. E il web è già insorto cercando di prevedere di chi si tratta. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla coppia composta da Manu e Isabella.

Proprio Isabella è stata la prima a chiedere il falò di confronto al fidanzato dopo la prima puntata. La ragazza, delusa da ciò che ha visto attraverso i video, ha deciso di arrivare al confronto che verrà messo in onda nel corso della prossima puntata. Saranno loro i primi a dirsi addio?