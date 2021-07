Temptation Island: cosa è successo tra Tommaso e Giulia? Parla la tentatrice

A Temptation Island anche la coppia apparentemente più affiatata rischia di scoppiare. Ed è proprio questo quello che è successo tra Valentina Nelli Augusti e Tommaso Eletti. Lui era entrato nel programma ostentando una gelosia morbosa nei confronti della sua fidanzata. Alla fine, il 21enne non ha retto e, dopo aver visto la compagna insieme a dei tentatori, ha deciso di tradirla con la single Giulia Cerini.

Il risultato ovviamente è stata la rottura tra i due, dopo un intenso falò di confronto. Ma dopo gli appassionati baci nella villa dei fidanzati è davvero nato un sentimento tra Giulia e Tommaso? Rivela la verità a riguardo la stessa tentatrice di Temptation Island.

Ovviamente, Giulia così come tutti coloro che hanno partecipato al programma ha firmato un contratto. Questo la vincola a mantenere il silenzio stampa, circa qualunque informazione che possa anticipare gli avvenimenti del programma. Nonostante ciò, a quanto pare, Giulia si sarebbe lasciata scappare qualcosa che non è passata inosservata agli occhi dei più attenti.

Al messaggio di un follower che chiedeva se Giulia fosse single lei ha risposto pubblicamente con un lapidario ma inequivocabile: “Sì”. Questo lascerebbe pensare che tra lei e Tommaso non sia nato proprio niente, nonostante lui sembrasse già molto preso dalla single. In poco tempo sembrava essersi dimenticato della sua Valentina, tanto da dire alla single frasi come: “La voglia è più forte di quello che c’è di là. Voglio uscire di qua e stare con te subito”.

Una cosa che tutti quanti hanno notato è come Tommaso sia subito diventato geloso anche di Giulia. “Sei solo mia, devi guardare solo me” era arrivato a dire. Valentina, di contro, ha preso il tradimento con una nonchalance invidiabile, limitandosi a commentare: “È meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito ad entrambi”.