Temptation Island: cosa significa la parola “Peh” scritto da Ste sulla sabbia? Ecco la verità

La terza puntata di Temptation Island ha lasciato un interrogativo nella mente dei fans. I riflettori, si sa, sono puntati su due coppie in particolare: Alessandro e Jessica, Claudia e Ste. Questi ultimi due avevano già deciso la data del loro matrimonio, ma il percorso sull’isola si sta rivelando più difficile del previsto.

Nell’ultimo appuntamento del reality sui sentimenti firmato Fascino, i telespettatori hanno notato che Ste stava facendo una scritta sulla sabbia usando delle lettere apparentemente insensate. La scritta recitava “Peh”. Il fidanzato rivela che si tratta di un messaggio per la sua lei. Ma cosa significa questa scritta? Finalmente i fans più curiosi di Temptation Island avranno modo di scoprire di più.

La relazione tra Claudia e Ste andava per il meglio fin quando i loro piani per le nozze non sono stati rovinati dal covid. I due erano già pronti a scambiarsi il fatidico sì davanti all’altare, ma questo imprevisto sembra aver rovinato tutto. Da quel momento, anche la loro relazione ha cominciato a vacillare. Proprio per questo, insieme hanno deciso di scrivere alla redazione del programma per cercare una soluzione a questa crisi.

Claudia è ben presto crollata nel villaggio delle fidanzate, rivelando tutti i suoi dubbi e rendendo Ste sempre più nervoso e infelice. Nonostante ciò, il fidanzato continua, sin dal primo giorno, nella villa di Temptation Island,a svolgere un rituale dedicato alla sua Claudia. Ogni sera, Ste scrive sulla sabbia una parola che a tutti è sembrata insensata.

E’ stato domandato al fidanzato di cosa si trattasse, lui ha risposto in modo vago, spiegando di aver promesso alla sua fidanzata di farlo ogni giorno. A quello che siamo riusciti a scoprire, si tratterebbe di un vocabolario inventato che Claudia e Ste, usato per scambiarsi un messaggio segreto. Non si ha ancora idea di come si traduca questo messaggio, ma sicuramente si tratta di qualcosa di speciale.