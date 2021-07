Temptation Island, com’era Valentina Nulli Augusti prima del reality

Temptation Island è ufficialmente iniziato e le coppie protagoniste del reality stanno ormai facendo il loro viaggio nei sentimenti. Dei fidanzati protagonisti di questa avventura, hanno suscitato maggiormente l’attenzione del pubblico Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. I due sin dall’inizio del reality hanno catturato l’attenzione dei telespettatori soprattutto per quanto riguarda l’eccessiva gelosia di Tommaso nei confronti della fidanzata.

Obiettivo della loro partecipazione a Temptation Island è proprio quello di mettere alla prova e superare l’eccessiva gelosia che Tommaso ha nei confronti di Valentina. I due hanno 19 anni di differenza e stanno insieme da un anno e mezzo.

Sin dall’inizio del reality Valentina Nulli Augusti ha suscitato la curiosità dei telespettatori. Oggi possiamo fornire su di lei qualche informazione in più. Sappiamo che la protagonista di Temptation Island ha 39 anni e di professione è geometra. Inoltre, ha studiato nella facoltà di Scienze Politiche a Roma.

Valentina Nulli Augusti non sembra avere esperienze passate nel mondo dello spettacolo ed ha alle spalle un matrimonio. Il suo ex marito si chiama Stefano Pagani e la loro unione ha avuto una durata davvero breve. Stando alle notizie circolanti, Valentina e Stefano sono stati sposati dal 2014 al 2016.

Temptation Island, come era Valentina Nulli Augusti prima della partecipazione al reality

Sbirciando i suoi profili social è possibile notare come era prima Valentina Nulli Augusti prima dell’inizio della sua avventura a Temptation Island. Nel tempo la protagonista del reality ha cambiato il suo look e in particolar modo il colore dei i suoi capelli. Anche se attualmente presenta una straordinaria chioma bionda, qualche anno fa Valentina Nulli Augusti aveva i capelli biondo scuro.

Nonostante questo piccolo dettaglio, possiamo notare come Valentina non sia cambiata molto nel tempo. Oltre a ciò, molti sono stati coloro che si sono interrogati sulle presunte operazioni chirurgiche a cui Valentina potrebbe aver fatto ricorso. Dal momento però che la donna non ha mai affrontato la questione pubblicamente non è possibile giungere a una conclusione.