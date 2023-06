Temptation Island, emerse nuove segnalazioni su Isabella: la fidanzata accusata di tradire Manuel

Lunedì 26 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island, il programma in cui 7 coppie di fidanzati e fidanzate sono immerse in un vero e proprio viaggio nei sentimenti. Tra le coppie protagonista della nuova edizione del programma, in questi giorni sta facendo molto chiacchierare quella formata da Manuele Isabella, sulla quale in queste ore stanno emergendo numerose segnalazioni.

Stando a quanto dichiarato dalla coppia, a scrivere a Temptation Island è stato Manuel. Il fidanzato, nella prima puntata del programma, si è lamentato più volte del fatto che la sua fidanzata non prenda sul serio le sue decisioni di vita, denigrandolo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sento che non vengono accettate le persone che mi stanno intorno. Alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono capiti, ma ci sta. Anche io non capisco come si comportano a casa sua, ma io me ne frego. Sono persone più umili, terra terra. Magari questo non viene accettato. Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa.

E, continuando, Manuel ha poi aggiunto:

Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente. È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?

Temptation Island, emersa una nuova segnalazione su Isabella: “Tradisce Manuel”

In questi giorni sono molte le segnalazioni emerse su Isabella Recalcati. Qualche giorno fa qualcuno ha vociferato che sia stata proprio lei a costringere Manuel a partecipare al programma. Oltre a ciò, stando alle voci in circolo, pare che Isabella abbia intenzione di entrare nel mondo della tv. Ma non è finita qui.

Come già anticipato, in queste ultime ore un’altra segnalazione è emersa in merito alla protagonista della nuova edizione di Temptation Island. Un utente social ha scritto a Deianira Marzano confermando le voci in circolazione su di lei e affermando: