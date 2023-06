Temptation Island, emerse nuove segnalazioni su Isabella: “Vuole fare Uomini e Donne o il Grande Fratello”

Lunedì 26 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Tra le coppie protagoniste entrate nel programma per intraprendere il loro viaggio nei sentimenti ha fatto subito parlare di sé quella formata da Isabella Recalcati e Manu. In questi giorni sono emerse una serie di segnalazioni sulla coppia e nelle ultime ore altri rumors stanno circolando su una delle protagoniste del programma di Maria De Filippi.

Qualche giorno fa sul web è apparsa una segnalazione su Isabella Recalcati. Una ragazza ha infatti rivelato che la giovane avrebbe costretto il suo fidanzato Manuel a scrivere e a partecipare al programma. Ma non è finita qui. Contattata da ‘FanPage.it’ questa persona ha rivelato ulteriori retroscena su Isabella Recalcati.

Nel dettaglio questa persona ha dichiarato che Isabella sarebbe pronta a sostenere dei provini per il Grande Fratello o per Uomini e Donne una volta finita la trasmissione. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Lui ha raccontato al mio compagno che non aveva compilato alcun format per partecipare, ma era stata Isabella a fare tutto.

E, continuando, la persona che ha fatto la segnalazione su Isabella ha poi aggiunto:

Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv.

Avendo conosciuto Isabella e Manuel ai provini, la persona della segnalazione si è espressa anche su Manuel, sul quale è stato rivelato che: