Valentina e Tommaso sono arrivati al falò di confronto. Filippo perde le staffe e li manda via

Come è arrivata, se ne va la coppia più discussa di questa edizione di Temptation Island. Dopo il mare di polemiche, che la coppia composta da Valentina e Tommaso ha generato nel pubblico, per loro è già arrivato il capolinea. Il falò di confronto è sembrata l’unica opzione possibile dopo i più recenti avvenimenti. Il confronto tra i due ormai ex innamorati è stato a tratti incredibile.

Ma che cosa è successo di così grave da portare Valentina a chiedere un confronto immediato? A quanto pare, dopo essersi trincerato dietro la sua gelosia, Tommaso è stato il primo a dimenticarsi della sua fidanzata quando ne ha avuto l’occasione. I due facevano coppia fissa da ormai un anno e sette mesi e a far discutere il pubblico di Temptation Island è stata la possessività maniacale del ventunenne.

Tommaso, dopo appena due settimane di lontananza dalla sua fidanzata, l’ha tradita con una delle tentatrici. Il fidanzato aveva cominciato ad accostarsi ad una di loro, Giulia, dopo aver visto alcuni video della sua fidanzata Valentina che scherzava con i single del villaggio delle fidanzate. A Valentina, ovviamente, sono state mostrate le immagini dell’avvicinamento tra il suo fidanzato e Giulia.

Inizialmente la donna ha preso il video che stava vedendo come una semplice ripicca di Tommaso per aver scherzato con gli altri single. Ma poi, le immagini sono diventate ben più esplicite e forti. Tommaso non si è limitato a una ripicca, ma ha tradito Valentino baciando la single Giulia e, forse, spingendosi anche oltre.

Inutile dire che Valentina ha richiesto un falò di confronto immediato. Eppure, una volta davanti al suo fidanzato, la donna ha continuato a giustificarlo. Filippo Bisciglia ha cercato più volte di ricordare a Valentina il motivo per cui avesse indetto il falò. Il conduttore perde le staffe: “Ora basta si deve arrivare alla conclusione”. Valentina solo in quel momento decide di lasciare Tommaso e se ne va, mollandolo lì in spiaggia da solo.