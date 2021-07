Temptation Island 2021 si sta rivelando più avvincente di quanto gli stessi telespettatori non avessero immaginato. Dopo il falò di confronto per la prima coppia (che è scoppiata), arrivano dolorose rivelazioni per il duo composto da Floriana e Federico. I due sono originari di Palermo.

La loro crisi deriva dal fatto che lui sostiene che la sua ragazza sia noiosa e trascurata. Nell’ultima puntata a Floriana sono stati mostrati dei video in cui Federico elenca tutti quanti quegli aspetti di lei che proprio non riesce a tollerare.

Queste le parole a dir poco indelicate del fidanzato: “Con Floriana il primo anno è stato stupendo. Dopo essere andata a convivere ho cominciato a conoscere tutte le sue abitudini. È una ragazza spenta e che fa spegnere anche me. Ha paura dei gatti neri. Le chiedo di fare qualcosa e mi dice sempre di no. Le piace stare a casa, io invece sono uno che scappa da casa. Da un anno non mi dà più modo di essere geloso”.

Ma non è finita qui. Federico decide di aprirsi totalmente e rivela davanti alle telecamere di Temptation Island che neanche i momenti di intimità sono più gli stessi: “L’attrazione fisica per me è importantissima, se non c’è quella per me il rapporto è finito. Floriana si trascura pure nei momenti di intimità. Si presenta con il pigiamone e i calzettoni di lana. Se è un momento intimo, ti devi fare vedere dal tuo ragazzo in una veste adeguata“.

Poi prosegue: “Io ero abituato con la mia ex a farlo parecchie volte in una settimana. Con lei capita una volta, due volte a settimana massimo. E c’è monotonia anche in quello. Passano tre, quattro giorni e dice che è arrivato il momento. Mi dice: “Facciamo l’amore alle 9 di sera”. Lo facciamo e poi è finito. Quando usciamo con gli amici è spenta. Ha detto di volere un bambino da me, per come sono adesso non la vedo come la madre dei miei figli”. Frase che ha profondamente ferito Floriana.