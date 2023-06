Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela: “Ecco perché non posso parlare troppo durante i falò”

Lunedì 26 giugno Temptation Island ha aperto di nuovo i battenti dopo due anni di assenza. Grande successo per il programma di Maria De Filippi che per la sua prima puntata ha registrato un vero e proprio record di ascolti. In questi giorni Filippo Bisciglia, conduttore del programma sin dalla sua prima edizione, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’ dove ha rivelato alcuni retroscena sulla trasmissione. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Filippi Bisciglia è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Come già anticipato, in questi giorni il conduttore di Temptation Island ha rilasciato un’intervista a ‘Chi’, il giornale diretto da Alfonso Signorini, dove ha svelato alcuni retroscena sul programma più amato di sempre.

Tra i tanti, Filippo Bisciglia ha rivelato il motivo per cui non può parlare troppo ai falò. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Altre volte non posso proprio parlare. Ci sono alcune volte in cui il lui di turno mi dice una cosa. Poi la lei di turno, dopo un’ora, mi dice l’esatto contrario di quanto sentito prima.

E, continuando, il conduttore di Temptation Island ha poi aggiunto:

Siccome io sono il confidente devo stare zitto. Poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare.

Dunque durante i falò, Filippo Bisciglia deve mostrarsi il più imparziale possibile nel raccontare le storie delle coppie protagoniste.

Questa sua caratteristica di essere discreto, inoltre, porta molto coppie di Temptation Island a confidarsi con lui. In più di un’occasione, infatti, Filippo ha dimostrato di essere una persona pronta a supportare i fidanzati e le fidanzate che decidono di partecipare al programma.