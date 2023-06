Temptation Island, svelato il guadagno percepito dalle coppie e da Filippo Bisciglia: ecco la cifra

I fan di Temptation Island non stanno più nella pelle e non vedono l’ora che arrivi lunedì 26 giugno per scoprire come sarà la nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il guadagno percepito da Filippo Bisciglia e dalle coppie protagoniste di questa nuova edizione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lunedì 26 giugno Temptation Island, dopo qualche anno di stop, entrerà nuovamente nelle case degli italiani. In questi giorni sta interessando parecchio l’argomento che riguarda la cifra che percepirebbero Filippo Bisciglia e le coppie protagoniste di questa nuova edizione del reality. A riguardo, ci ha pensato ‘Dagospia’ a rivelare alcuni retroscena, anche se le voci in circolazione non sono state confermate.

Stando a quanto rivela il giornale diretto da Roberto D’Agostino, pare che le coppie che partecipano al programma ideato da Maria De Filippi percepirebbero una cifra compresa tra i 1800 euro e i 2600 euro per soggiornare 21 giorni in Sardegna. Ma non è finita qui. ‘Dagospia, infatti, ha anche rivelato la cifra che percepirebbe il conduttore Filippo Bisciglia.

A riguardo, il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha svelato che il conduttore percepirebbe un compenso pari a 50mila euro. Nonostante l’insistenza delle voci, è doveroso sottolineare che al momento i rumors circolanti non sono mai stati confermati.

Temptation Island, una delle coppie ha mentito alla produzione?

Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island abbia mentito alla produzione. Di chi stiamo parlando? Stando alle indiscrezioni, pare che la coppia interessata sia quella formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati.

A rendere pubblico il rumor che sta circolando in queste ore è stato Alessandro Rosica. Queste sono state le parole dell’esperto di gossip in merito a questa vicenda tanto chiacchierata: