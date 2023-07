Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela un colpo di scena: “Cambierà tutto”

Nel corso della terza puntata di “Temptation Island” ci sarà un inaspettato colpo di scena. A diffondere la notizia sui social è stato Filippo Bisciglia. Nel dettaglio, il conduttore non ha potuto fare a meno di rivelare un retroscena inedito per quanto riguarda una coppia del cast. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio , Temptation Island è uno dei reality show più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Ieri, lunedì 3 luglio 2023, è andata in onda la seconda puntata del format su Canale Cinque.

La puntata è iniziata con un falò di confronto anticipato, ovvero quello tra Isabella e Manu. I due, nonostante i vari litigi, hanno deciso di lasciare insieme il programma commuovendo anche il conduttore. In ogni modo, nel corso della puntata che andrà in onda il 10 luglio 2023, succederà qualcosa di incredibile.

A diffondere lo scoop è stato Filippo Bisciglia con queste parole:

Una coppia vivrà una cosa che cambierà per sempre il percorso.

Attualmente, non ci è dato sapere quale è la coppia a cui si è riferito il celebre conduttore. Pertanto, un po’ tutti stanno vivendo alti e bassi e stanno affrontando momenti di crisi.

Temptation Island: cosa è successo nella seconda puntata

Nella puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 3 luglio 2023, Gabriela non è riuscita a guardare i filmati sul suo fidanzato Giuseppe. La fidanzata aveva intenzione di chiedere il falò di confronto anticipato ma successivamente ho deciso di restare. Nel frattempo si è avvicinata al single Fouad. Per quanto riguarda Perla e Mirko, quest’ultimo ha trascorso molto tempo con la tentatrice Greta. Un gesto che ha sicuramente infastidito la sua fidanzata. Invece, Davide ha richiesto il falò di confronto anticipato con Alessia e, in occasione del terzo appuntamento, potremo scoprire se la donna ha accettato meno la richiesta del suo compagno.