Verissimo, Gabriela Chieffo fa una confessione choc: “Ho perso 45 chili”

Gabriela Chieffo è stata ospite di Verissimo insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara. Qui l’ex protagonista di Temptation Island si è lasciata andare ad una confessione privata che sta facendo molto chiacchierare. Nel salotto di Silvia Toffanin, Gabriela ha confessato di aver perso 45 chili per via del turbolento periodo vissuto insieme al fidanzato Giuseppe. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ospiti di Verissimo. La coppia ha deciso di rilasciare un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrendo la loro storia d’amore, fatta di momenti non proprio bellissimi. A riguardo, Gabriela si è resa protagonista di una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Questo è quanto rivelato dall’ex protagonista di Temptation Island in merito alla storia con Giuseppe:

Giuseppe è cambiato. Prima, ad esempio, quando andava a giocare a calcio gli chiedevo se ci fossero ragazze e lui negava. Adesso è lui stesso a dirmelo, non ci sono più bugie. Stiamo insieme da 8 anni, io ne aveva 12 e lui 16 quando ci siamo innamorati. È stato il primo in tutto per me.

E, continuando, Gabriela Chieffo ha poi dichiarato che:

A gennaio 2023 ho scoperto che mi aveva tradita. Dentro di me lo sapevo già ma lui non aveva mai avuto il coraggio di dirmelo. Ho provato a passarci sopra perché non riuscivo a lasciarlo, così ci siamo iscritti a Temptation Island. Da gennaio ho avuto un crollo, ho perso 45 chili, sono stata malissimo.

Inutile dire le sue parole hanno spiazzato tutti, lasciando di stucco anche la stessa Silvia Toffanin. In seguito, Gabriela ha poi concluso il suo discorso con queste parole: