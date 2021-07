La solidarietà femminile è capace di andare oltre ogni cosa. Lo dimostra Gemma Galgani che rivolge un pensiero e un consiglio ad una donna che non conosce di persona, ma evidentemente sente molto vicina. La dama Torinese, si sa, è da sempre una grande ammiratrice del programma (sempre firmato Maria De Filippi) Temptation Island.

Gemma segue edizione dopo edizione con fervente attenzione, affezionandosi ai personaggi e, a volte, commentando le loro scelte. La puntata di lunedì scorso del reality all’insegna dei sentimenti, è stata carica di emozioni e sorprese. Un’altra coppia è arrivata a richiedere il falò di confronto prima della fine dei 21 giorni. Si tratta di Floriana e Federico. Lei è rimasta fortemente delusa da alcuni video che il presentatore Filippo Bisciglia le ha mostrato.

Floriana aveva richiesto un primo falò di confronto, rifiutato da Federico senza troppi ripensamenti. Dopo l’ennesimo video, la fidanzata ha richiesto un secondo falò. Una volta faccia a faccia con Federico, Floriana si è finalmente sfogata, rinfacciandogli ogni errore. A nulla sono servite le lacrime del fidanzato: Floriana vuole uscire dal reality da sola.

La ragazza sembrava assolutamente risoluta e decisa davanti al fuoco, ma subito dopo il falò di Temptation Island, è scoppiata a piangere, ammettendo di non aver smesso di provare amore verso Federico. Ed è proprio per queste parole che Gemma si è sentita in dovere di intervenire, mettendo in guardia la giovane contro dei ripensamenti che si tramuterebbero in un grave errore.

Insomma Gemma Galgani, come donna più matura ed esperta, vuole fare un monito a Floriana, affinché non perdoni il fidanzato per tornare poi sui suoi passi: “Non lasciarti ingannare dalla nostalgia di quello che poteva essere. Non poteva essere nient’altro. Altrimenti lo sarebbe stato!”. Insomma, la dama vuole evitare ad una giovane donna di fare i suoi stessi errori, o magari è un forte senso di solidarietà.