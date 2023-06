Temptation Island, Gianluca Costantino fatto fuori dal cast: ecco perché

Manca sempre meno al via della prossima edizione di Temptation Island. Il reality molto atteso nei mesi estivi vedrà in onda la prima puntata il prossimo 26 giugno in prima serata su Canale 5 condotto, ancora una volta, da Filippo Bisciglia.

In questi giorni sono iniziate le riprese presso il resort dell’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Al momento c’è ancora molto mistero sul cast. Stando a quanto è emerso in queste ultime settimane, quest’anno non dovrebbero esserci coppie Vip all’interno del villaggio, almeno per questa prima edizione. Poi non è chiaro se a settembre ci sarà una seconda edizione vip.

Fonte: web

Ciò che sta circolando in queste ore però è un indiscrezione su una persona che era stata chiamata per fare il tentatore. Si tratta di Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello, che a quanto pare è stato silurato all’ultimo momento.

Non è chiaro il motivo della sua esclusione ma probabilmente c’entra il fatto che Costantino ha spoilerato sui social la sua partecipazione quando non doveva uscire alcuna notizia sul reality.

Ad annunciarlo è stato Alessandro Rosica su Instagram. “Clamoroso!!! L’ex gieffino Gianluca Costantino silurato all’ultimo secondo da Temptation Island – si legge sulla pagina Instagram ufficiale di Rosica – Mentre i suoi colleghi sono partiti e hanno cominciato oggi le registrazioni, lui è stato fatto fuori dal cast tentatori. La causa emersa da dietro le quinte?!? Aver spoilerato la sua entrata. Zero tolleranza dagli autori. Cosa ne pensate ? Notizia esclusiva” – ha scritto.

Anche Raffaella Mennoia, una delle autrici del reality prodotto dall’azienda di Maria de Filippi, poche ore prima dello spoiler aveva detto: “Gli spoiler prima che inizi un programma tv sono ad unico vantaggio di chi li scrive. A totale svantaggio del protagonista”.

Insomma Gianluca si sarebbe bruciato in questo modo una bella occasione di visibilità.