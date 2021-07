Un incendio doloso ha colpito e distrutto una parte del Relais is Morus, l’hotel a quattro stelle dove si registra Temptation Island. La struttura si trova a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Sono state evacuate 60 persone, fra cui molti turisti. Si tratta del secondo incendio doloso a distanza di un anno.

L’hotel a quattro stelle Relais is Morus è stato colpito e distrutto da un incendio. Ricordiamo che la struttura si trova a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari ed è la base del noto reality di Canale 5, Temptation Island. Durante le fiamme sono state evacuate 60 persone tra cui molti turisti.

L’incendio che si è verificato nell’hotel in cui si svolge il noto reality di Canale 5 sarebbe stato doloso. Qualcuno, quindi, ha sparso del liquido infiammabile all’interno e all’esterno della struttura appiccando il rogo. Immediatamente le fiamme si sono sparse per tutta la struttura e ciò ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Durante le operazioni di soccorso sono state evacuate 60 persone, tra cui molti turisti. Sul posto dell’incendio è intervenuto anche il Nucleo investigativo antincendi per accertare le cause delle fiamme.

Come già anticipato, l’incendio che ha colpito l’hotel a quattro stelle è doloso e attualmente si sta lavorando per risalire al responsabile di questo brutale gesto. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere della struttura le quali potrebbero aver ripreso il responsabile.

Temptation Island, secondo incendio doloso nell’hotel del reality

Non è la prima volta che qualcuno prende di mira l’hotel per darlo alle fiamme. Già lo scorso anno, infatti, il Relais is Morus è stato vittima di un incendio doloso. La vicenda si è verificata i primi di agosto dello scorso anno e aveva colpito la sala d’ingressi e un’area parcheggio.

In quell’occasione una persona coinvolta nello spegnimento delle fiamme è rimasta intossicata. Durante le operazioni di soccorso fu trovata una lettera indirizzata alla proprietaria della struttura.