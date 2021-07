La Sardegna continua a bruciare e le immagini diffuse sui social network, mostrano tanta sofferenza. Case distrutte, macchine distrutte, animali che hanno perso la vita. Tutto ciò che le famiglie hanno costruito negli anni, con lavoro e sudore, andato in fumo in pochi istanti.

Sono quasi 1.500 gli sfollati e 20 mila gli ettari di terra che hanno coinvolto dieci comuni della Sardegna. La Regione ha dichiarato lo stato d’emergenza e la Protezione Civile ha chiesto l’attivazione del meccanismo europeo, così che i velivoli possano intervenire anche dagli altri paesi.

Christian Solinas, il presidente della Regione Sardegna, ha dichiarato:

Siamo di fronte a condizioni mai verificate nella storia dell’autonomia sarda, per ampiezza del territorio colpito e per i cambi di vento. Abbiamo da subito operato per potenziare i velivoli a disposizione dell’antincendio, da tre a otto, e attivato il meccanismo europeo di solidarietà e domani arriveranno canadair francesi e greci. Con questo atto avremo meno burocrazia e potremo chiedere subito risorse al Governo.