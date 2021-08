Temptation Island: la coppia solleva i dubbi. Verità o finzione? Svelati i retroscena

Uno dei format della Mediaset che attualmente si sta rivelando tra i più discussi è senza dubbio Temptation Island. Sono molti ormai i telespettatori che si domandano quale sia la vera natura del format. Si tratta davvero di un viaggio nei sentimenti come è sempre stato annunciato? O in realtà il format non è niente di più che una fiction in cui tutti sono dei fantastici attori?

Il dubbio si fa sempre più intenso e nasce principalmente dalle vicende accadute nell’edizione di quest’anno del programma. C’è una coppia in particolare, che ha dato molto da chiacchierare a chiunque abbia seguito il programma fin dalla loro prima apparizione. Si parla di Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, il cui atteggiamento è sempre sembrato molto diverso dalle altre coppie, a volte distaccato e un po’ sospetto.

Come in molti immaginavamo già dall’inizio della programmazione, la coppia ha deciso di separarsi alla fine del percorso. Ma il pubblico non riesce a togliersi dalla mente un dubbio. I due stavano davvero insieme quando hanno intrapreso il loro viaggio nei sentimenti? Dopo la fine della scorsa edizione di Temptation Island, Alessandro ha deciso di iniziare a frequentare la tentatrice Carlotta e questo ha dato vita ad un vero e proprio putiferio.

I due hanno deciso di partire alla volta di Mykonos ma, caso strano, mentre si godevano la loro vacanza, si sono ritrovati ad incontrare anche Jessica, in vacanza con i suoi amici. Una sera, stando a quanto riportato dalla scrittrice di gossip Deianira Marzano, in una di queste sere i due si sono addirittura ritrovati nello stesso locale.

Mentre i due neo fidanzatini si godevano la serata , Jessica ha deciso di dare spettacolo baciandosi in pista con un altro uomo. È proprio per questo che sta nascere il dubbio. Jessica e Alessandro continuano a incontrarsi come se niente fosse mai successo e questo lascia pensare che due si fossero lasciati già diverso tempo prima.