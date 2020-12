UeD: giunta al capolinea la storia d’amore di una coppia molto amata

Un ex coppia del programma di UeD oggi sta vivendo una profonda crisi. Sono molte le voci che parlano di una profonda spaccatura nella coppia. Il loro amore, nato negli studi del programma, ha visto una lunga e calorosa unione che oggi pare stia pian piano giungendo al declino. Stiamo parlando della coppia che ha fatto sognare milioni di telespettatori: quella formata da Andrea Del Corso e Teresa Langella.

L’influencer Daianira Marzano prende la parola e spiega che l’ex tronista di UeD, Teresa si è di fatto allontanata dal suo fidanzato, per via di un sospetto tradimento. Pare che Andrea abbia intrattenuto delle conversazioni segrete con una donna famosa. Per tale motivo pare che la coppia si stia allontanando. La loro storia nasce nel 2019 nello storico programma di UeD. Davanti le telecamere, i due ragazzi hanno fatto sognare i fan.

Daianira afferma che sono tantissime le segnalazioni che in queste ore le stanno arrivando, in merito alla crisi della coppia del dating show. Pare che i primi segnali siano arrivati proprio dai loro profili social. Infatti i due innamorati (o presunti tali) hanno smesso di scambiarsi dediche e mi piace sulle loro rispettive pagine.

Ma non solo, sono spariti video dove li appaiono assieme. I diretti interessati dal canto loro non si stanno neanche esponendo per smentire le voci su una ipotetica crisi. Sono ormai trascorsi circa 2 anni dall’inizio del loro rapporto. L’influencer però fa di più: mostra a tutti i messaggi delle tantissime segnalazioni che negli ultimi tempi stanno invadendo la sua bacheca. E aggiunge: “Fatti attendibili mi fanno sapere che lui si intratteneva in chat con una donna abbastanza conosciuta sempre nel mondo dello spettacolo”.

La Marzano specifica inoltre che: “Tra loro non c’è niente ma essendo Teresa una persona seria, non può accettare una cosa del genere”. I due piccioncini oggi sono lontani e distaccati, Daianira su questo ammette: “Nella coppia c’è freddezza”. Insomma di certo per il momento c’è solo il fatto che i due non vivono più in armonia e questo si vede. Ma non c’è neanche la voglia dei diretti interessati di dare conferma o smentita di tale gossip.