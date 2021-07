L’ultima puntata di Temptation Island è stata senza dubbio particolarmente avvincente. Molte coppie sono ai ferri corti le tensioni cominciano a farsi sentire. Filippo Bisciglia, da bravo conduttore, ha puntato i riflettori sulle coppie che stanno mostrando le reazioni più interessanti. In primis Claudia e Ste, che si sarebbero dovuti sposare appena il mese prossimo.

I due non stanno affrontando il viaggio nei sentimenti nel migliore dei modi e la loro relazione sembra sul filo del rasoio. Un’altra delle coppie messe al centro dell’attenzione è quella formata da Alessandro e Jessica. I due hanno alle spalle una relazione molto lunga e attualmente convivono. Il loro obiettivo era quello di smuovere la loro relazione che, da quando vivono insieme, sembrava essere diventata troppo piatta.

Subito Jessica ha dimostrato un certo interesse nei confronti del tentatore Davide, entrando molto in sintonia con lui. Alessandro, dal canto suo, non ha preso bene questa intimità tra la sua fidanzata e il tentatore. Nell’ultima puntata di Temptation Island, il fidanzato ha avuto modo di vedere un video di Jessica in atteggiamenti di forte tenerezza con Davide.

Alessandro si è allontanato dal falò, nel tentativo di far scemare la rabbia. Inizialmente, sembrava tutto sotto controllo, ma poi è arrivato il gesto inaspettato. Il fidanzato avrebbe lanciato un tappo di bottiglia contro lo schermo e, a seguito del falò, ha anche distrutto un vaso nel Villagio dei fidanzati. Il suo commento non nasconde minimamente quanto quello che ha visto lo abbia ferito: “Ho buttato anni nella storia con lei” dice.

E ancora: “Io ci tengo ad avere una famiglia. Io tutto le ho dato. Tutto. Ma questa non ha capito, io non chiamo il falò, resto qui un altro mese. Lo pago io”. Jessica, dal canto suo, a differenza del tuo fidanzato non sembra minimamente preoccupata, e afferma: “Con lui [Davide] mi trovo bene. Magari ho bisogno di una persona come lui. Io e Alessandro se non convivevamo già ci eravamo mollati”.