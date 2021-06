Temptation Island: le prime anticipazioni preannunciano un inizio scoppiettante

Mancano solo poche ore all’inizio della nuova edizione di Temptation Island e tutti: telespettatori, concorrenti, presentatore e produzione, non stanno più nella pelle. Mentre si attende il primo appuntamento di questo amatissimo format, le prime indiscrezioni cominciano a circolare insistentemente. Un nuovo viaggio tra i sentimenti sta per cominciare, e quest’anno le cose si preannunciano turbolente.

Sulla puntata di oggi, già si hanno alcune informazioni abbastanza scattanti. È noto ormai che il cast è composto da 6 coppie: Floriana e Federico, Claudia e, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Natasha e Alessio e, infine, Jessica e Alessandro. La location non ci presenterà grandi sorprese. Ad ospitare i 12 fidanzati saranno le splendide spiagge della Sardegna.

Sono ormai ufficiali anche i nomi di tentatori e tentatrici, che renderanno il resort dell’Is Morus Relais un vero covo di tentazioni. Il cast di quest’anno promette scintille, e le coppie sono giustamente preoccupate. L’imbarazzo si potrà tagliare col coltello già dal momento in cui i single scenderanno incappucciati per conoscere i fidanzati. Qualche complimento di troppo e qualche sguardo troppo accentuato, renderanno tutto movimentato già dai primi minuti.

Ora è arrivato il momento di dividersi, una delle due coppie inizierà già a litigare. Floriana tira fuori da subito un carattere molto deciso e sembra sapere già come comportarsi. Alessio, dal canto suo, si dimostra già dai primi momenti un osso duro, pronto ad analizzare giudicare ogni mossa della sua fidanzata Natascia.

Jessica si renderà conto che questa esperienza ci può essere una scossa dal suo (noioso) rapporto con Alessandro. Insomma, la prima puntata di Temptation Island, comincia col botto. Soprattutto dopo le rivelazioni di Raffaella Mennoia su quello che è avvenuto durante le riprese, l’eccitazione è alle stelle. Non ci resta che vedere tutto con i nostri occhi questa sera, alle 21.20 in prima serata per conoscere meglio i nuovi protagonisti.