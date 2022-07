Hanno fatto molto parlare le rivelazioni piccanti di una ex tentatrice sui suoi ex fidanzati

Torniamo a parlare di Temptation Island e di alcune rivelazioni piccanti di una tentatrice sui suoi ex fidanzati. I programmi della Fascino, l’azienda del mondo dello show business capitanata da Maria De Filippi, produce programmi che da sempre hanno un successo notevole. È per questo motivo che i suoi format sono molto ambiti da chiunque cerchi visibilità, specie sui social.

Di recente, a far parlare di sé è stata una delle ex tentatrici di Temptation Island, il programma che sottopone le coppie a varie prove di fiducia guidandoli in un viaggio tra i sentimenti. Si parla di Carlotta Adacher, la modella che ha subito catturato l’attenzione del pubblico con la sua bellezza.

Carlotta è molto seguita sui social e spesso condivide con i suoi followers curiosità e racconti inediti sul suo conto. Di recente la ragazza ha deciso di rispondere ad alcune domande anonime poste dai suoi fans.

Per fare ciò, ha scelto di usare NG.LINK, un’app che è molto in voga negli ultimi periodi e viene usata, tra l’altro, per porre e ricevere domande in modo del tutto anonimo. Tra le varie risposte, ce ne sono state alcune che hanno lasciato il pubblico a sbalordito.

Si tratta di una curiosità molto piccante, che riguarda die ex fidanzati della modella: Alessandra Autera e Giulio Raselli. In effetti, il pubblico è rimasto colpito soprattutto dalla nonchalance con cui la Adacher ha risposto senza indugio a queste domande molto intime e personali.

Ma di cosa si tratta? La ragazza, dietro richiesta dei followers, ha valutato e messo a paragone le qualità di Alessandro e Giulio… sotto le coperte. Alla domanda: “Alessandro era bravo?” la ragazza ha risposto con un netto: “Sì molto”.

Quando invece le è stato chiesto chi tra i due fosse più bravo, ha risposto senza esitazione: “Ale”. Per fare chiarezza, Carlotta e Alessandro si sono conosciuti a Temptation Island e sono usciti insieme dal programma. Quanto alla storia con Giulio, si sono incontrati in vacanza e la loro storia è durata davvero poco.