Anna Pettinelli dopo l’addio a Amici: le dichiarazioni su Maria De Filippi

Senza alcuna ombra di dubbio Anna Pettinelli è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Di recente la nota speaker radiofonica ha detto addio ad Amici. In occasione di un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini, lei stessa ha deciso di parlare di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si facevano sempre più insistenti, Anna Pettinelli sarebbe stata fuori dalla prossima edizione di Amici. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, sul web è emersa la conferma. Dopo l’addio al noto talent show, la speaker radiofonica ha aperto il suo cuore in un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini.

Al principio dell’intervista Anna Pettinelli ha parlato delle sue esperienze televisive, in particolare quella vissuta a Temptation Island dove partecipò insieme a Stefano Macchi:

Temptation Island è arrivata quando ho detto che non avrei mai fatto un reality. Poi per caso mi è stato proposto. L’ho preso come una scommessa, avevo chiesto delle garanzie, ovvero sentire mia figlia. Io non sto tre settimane senza sentire mia figlia. Non può succedere. Avevo chiesto disperatamente di avere un contatto con lei minimo, ma tutti i giorni. E questo mi è stato riconosciuto. Altrimenti non lo avrei fatto mai. Trovo che non sia giusto privare mia figlia della madre. Il mio lavoro non deve turbare mai l’aspetto familiare. oi quello che è successo a Temptation sono meccanismi sadici, terribili.