Il viaggio tra i sentimenti sarà anche arrivato a conclusione per le coppie di Temptation Island, ma non lo sono di certo i rumors su di loro. Tutti gli occhi continuano ad essere puntati sugli ex protagonisti del reality di Filippo Bisciglia. La partecipazione al programma è significata un drastico addio per molte delle coppie, ma è pur vero che molti amori sono nati.

E sono proprio le coppie nate all’interno del reality che fanno chiacchierare maggiormente i telespettatori. I personaggi in questione, ovviamente, sono Luciano Punzo e Manuela Carriero. La fidanzata voleva testare la sua relazione con Stefano Sirena, ma le cose sono andate a finire in modo inaspettato. Ora, Manuela si sta godendo la sua favola d’amore con l’ex tentatore Luciano e pare che per i due ci sia un grosso passo in vista.

Ad annunciare la novità e lo stesso Punzo tramite social media. Infatti, dalle storie di Instagram del ragazzo si può ben capire che presto lui e la sua donna andranno a vivere insieme. Stando alle dichiarazioni di Luciano, i due inizieranno la loro convivenza a Napoli. Nonostante le critiche e i dubbi del web, la storia va avanti spedita. Non è un mistero che i più non credano all’amore tra Luciano e Manuela.

Per molti, la loro relazione sarebbe più una trovata acchiappa like che una vera storia. Ma oltre agli utenti del web c’è sicuramente qualcun altro che storce il naso: Stefano. L’ex fidanzato di Manuela non si è espresso sulla questione, ma ha anche lui ha dato da chiacchierare ai suoi followers.

Sirena viene pizzicato in atteggiamenti molto confidenziali con Federica Cleo. Tentatrice conosciuta nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island. Diversamente dalla sua ex fidanzata, Stefano non si lascia andare a facili illusioni. Quando gli viene chiesto se sia innamorato della tentatrice risponde seccamente: “Non sono innamorato, calma”.