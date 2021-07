Il falò di confronto che si è tenuto tra Manuela e Stefano sicuramente è stato tra i più incredibili e chiacchierati, di questa edizione di Temptation Island. I due sono fidanzati da 4 anni ormai, i tradimenti da sopportare sono stati vari.

Entrambi, avevano deciso di partecipare a Temptation Island, con l’intenzione di mettersi alla prova e di capire se ci fosse ancora spazio per il loro amore, o forse sarebbe stato meglio prendere strade differenti. La permanenza nei rispettivi villaggi, si è tradotta nei due in un continuo punzecchiarsi e farsi male a vicenda, fino al fatidico momento del falò. Una volta occhi negli occhi, subito l’atmosfera si è scaldata e non in senso positivo.

Dopo qualche breve confronto, i due sono presto arrivati alle mani davanti agli occhi attoniti del presentatore Filippo Bisciglia. Un risvolto inatteso e sensazionale, per i fans di Temptation Island, che subito ha intasato il web di commenti sull’accaduto. Durante la puntata è stato mandato in onda anche il post Temptation Island (registrato a distanza di diverso tempo). Sia Manuela che Stefano si sono presentati in compagnia dei rispettivi tentatori.

Manuela ha rivelato di sentire ancora la mancanza del suo ex fidanzato, ma di contro, ha realizzato che la loro relazione aveva troppe problematiche irrisolte. Queste le parole della ragazza: “Non poteva più andare avanti così. Questa esperienza mi è servita a capire che persona sia lui e quello che sono io”. Moltissimi telespettatori, in ogni caso, sono rimasti molto stupiti nel vedere Manuela ancora in compagnia del suo tentatore Luciano.

I due sembrano molto affiatati e la loro relazione spacca a metà il pubblico. Ecco alcuni commenti degli utenti: “Ho sempre difeso Manuela e continuerò a dire che non si merita un uomo come Stefano, però le scene tra lei e Luciano mi fanno troppo ridere. Sembra di vedere una di quelle telenovelas argentine che guardavo quando avevo sei anni”. La ex fidanzata di Luciano la pensa come molti utenti del web. “Esiste una sottile differenza tra chi vi piace e chi vi fa comodo” ha commentato, “e si vede tutta”.