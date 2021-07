Temptation Island è finalmente iniziato e, come tutte le anticipazioni avevano promesso, la prima puntata è stata esaltante. Alcune delle coppie si sono già fatte notare con i loro atteggiamenti estremi. Quest’anno sembra proprio che Filippo Bisciglia abbia radunato un cast da urlo. Sicuramente a interessare di più il pubblico in questa prima puntata stata la coppia composta da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti.

Lui un giovanissimo ragazzo dall’aspetto un po’ impacciato, lei è una donna matura che brava la sua indipendenza. Il risultato? Una gelosia incontrollabile capace di mettere a ferro e fuoco tutta l’isola. Questa coppia variegata ha iniziato il suo percorso sentimentale nel lontano 2019 e subito è stato chiaro quale fosse il problema. Tommaso è incredibilmente geloso e possessivo.

Valentina, donna di 19 anni più grande di lui, in alcuni casi si sente oppressa e soffocata. Ad ogni modo, una volta entrati a Temptation Island per mettere alla prova la loro unione, subito sono diventati i personaggi più in voga. E altrettanto celermente entrato in tendenza su Twitter l’irragionevole senso di gelosia di Tommaso. In moltissimi infatti hanno commentato questo modo di vivere la relazione, e principalmente le reazioni sono state negative.

È intervenuta su questo tema anche una vecchia conoscenza del pubblico del programma sul viaggio tra i sentimenti. Si tratta di Manila Nazzaro, aveva partecipato all’edizione scorsa del programma insieme a Lorenzo Amoruso. L’affetto e la comprensione che aveva dimostrato verso le sue compagne d’avventura e l’amore che la legava a Lorenzo l’avevano resa la protagonista indiscussa. Attualmente, la donna si dedica a commentare i reality tramite le sue Instagram stories.

Rispondendo ai followers che le domandavano cosa pensasse di Tommaso e Valentina, Manila ha risposto: “Non nulla di strano nella sua gelosia. premesso, è assurda, ma spesso a quell’età succede. Il problema è più che altro lei: come possa una donna di 40 anni aspettare di vivere con un ragazzo che ha questo tipo di atteggiamento, c’è qualcosa di estremamente sbagliato e non è solo dalla parte di lui. Mi fa un po’ tristezza, e lui mi fa molta tenerezza. È un bravo ragazzo secondo me”.