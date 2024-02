Temptation Island, Manuel Marascio e Isabella Recalcati si sono lasciati, lui rivela: “Perché è finita”

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Manuel Marascio e Isabella Recalcati. La coppia ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island dove avevano deciso di partecipare per risolvere una serie di problemi che c’erano all’interno della coppia. Dopo essere usciti insieme dal programma, oggi è emerso che Manuel e Isabella non stanno più insieme. Scopriamo insieme i motivi che hanno portato alla rottura definitiva tra i due.

È lo stesso Manuel a rivelare i motivi per cui la storia d’amore con Isabella Recalcati è giunta al capolinea. L’ex protagonista di Temptation Island è stato ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio, dove è stato intervistato da Giada Di Miceli.

Stando a quanto dichiarato, pare che la fine della storia d’amore tra Manuel e Isabella sia dovuta ad una serie di problematiche che i due giovani avevano pensato di superare. Queste sono state le parole del giovane a riguardo:

Io e Isabella facevamo un po’ di fatica a capirci, era come se parlassimo due lingue diverse, quindi poi siamo andati lì dentro e abbiamo cercato di risolvere questi problemi. Poi siamo usciti e pensavamo di averli risolti, invece qualche giorno fa è uscita la notizia della nostra rottura, anche se io non volevo, perché negli ultimi tempi alcuni problemi si sono riproposti, mentre altri non siamo mai riusciti a risolverli e abbiamo preso la decisione di lasciarci. È già un paio di mesi che siamo separati.

Ma non è finita qui. Continuando con il suo discorso, Manuel Marasco ha poi aggiunto:

Sia io che lei andavamo contro noi stessi per cercare di non tirare fuori problemi, per cercare di non litigare, per far sì che le cose andassero bene, ma alla fine non andavano realmente bene, era una sorta di facciata. Con il tempo ce ne siamo resi conto e abbiamo preso questa decisione, io in primis. È stata una cosa decisa insieme, quando succedono queste cose poi non è importante chi lascia, anche se magari chi ha preso la decisione definitiva sono stato io.

Nell’intervista rilasciata a Radio Radio, Manuel ha ribadito che i motivi della storia d’amore con Isabella non sono da far ricondurre allo stato sociale dei due, ma a problemi su cui entrambi hanno lavorato e che non sono riusciti a risolvere.