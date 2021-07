L’edizione di quest’anno di Temptation Island ha presentato al pubblico delle coppie davvero sorprendenti. I fans sono subito rimasti colpiti dalle incredibili dinamiche di coppia che sono venute fuori nel corso del viaggio tra i sentimenti. A spiccare tra tutti, dopo l’uscita di scena di Tommaso e Valentina, è la coppia formata da Manuela e Stefano.

I due ragazzi pugliesi dimostrano in maniera chiarissima tutto quello che in una relazione andrebbe evitato. Il rancore la fa da padrone tra loro due. Come se la situazione non fosse già abbastanza disperata, Stefano non fa altro che parlare male della sua fidanzata all’interno del villaggio dei fidanzati. Tra insulti, critiche e biasimo, Claudia viene ricoperta di male parole. Per di più, il fidanzato sembra non avere la minima intenzione di smettere di flirtare con tutte le tentatrici presenti nel villaggio.

Insomma, una situazione veramente disperata, che lascerebbe pensare che il percorso per loro due terminerà con una definitiva rottura. Eppure, forse le cose non sono andate proprio in questo modo. Tutti sanno che tra la redazione di Temptation Island e le coppie vige un contratto di riservatezza. Di conseguenza, in teoria, avere novità sulle coppie dovrebbe essere impossibile. Ma i fans sono molto più attenti di quanto si possa pensare e cominciano a circolare le voci dei primi avvistamenti.

È Fanpage a divulgare quest’informazione a seguito di moltissime segnalazioni da parte dei followers. Sembrerebbe che diverse persone abbiano visto insieme Manuela e Stefano a Brindisi. Questo lascerebbe pensare che alla fine la fidanzata non abbia ceduto alle avance di Luciano e abbiamo deciso di continuare la sua relazione con Stefano.

A Deianira Marzano è arrivata più di una segnalazione sull’argomento. Alcune, però, sembrano essere contrastanti. In tanti infatti sostengono di aver visto Manuela da sola o accompagnata da alcune amiche. Molti addirittura assicurano che i due non stessero insieme già da diverso tempo. È chiaro come se queste segnalazioni si rivelassero vere la coppia avrebbe palesemente violato il contratto.