Un’altra coppia che sta facendo molto discutere a Temptation Island è quella composta da Manuela e Stefano. I due stanno insieme da 4 anni ma sembrano odiarsi dopo i continui tradimenti di lui che ne ha distrutto la fiducia. Sin dalla prima puntata sono volati insulti, recriminazioni e pugnalate. Ma il top è stato raggiunto alla seconda puntata. Filippo ha mostrato a Stefano un video in cui la fidanzata Manuela parla di particolari intimi di lei e del fidanzato con il tentatore Luciano.

Fonte: Mediaset

Dopo aver rivelato la storiella piuttosto disgustosa del fidanzato e della tavoletta del wc, la ragazza entra in dettagli ancora più intimi confessando di non provare più alcuna attrazione per lui.

“Anche quando viene a casa mia la sera, io non ce la faccio a fare l’amore, mi sembra una cosa sporca come lo fa lui. Lo fa in modo meccanico” – rivela.

Stefano reagisce male e ad un certo punto chiede al padrone di casa Filippo Bisciglia: “Tu come lo fai?”.

Fonte: Mediaset

“Spero di non beccarlo fuori dal programma… lo spero per lui. Le confidenze che si è presa lei io queste confidenze non le ho mai prese, ora faccio come fa lei, me la vivo al 100% questa esperienza, le persone che mi fanno stare bene come dice lei ce le ho”– dice sfogandosi.

Poi una volta rientrato in casa dice al compagno d’avventura Federico: “Perché non mi hai lasciato prima di venire qui? Ho capito che mi vuole lasciare. Ora magari si innamora pure”.

Fonte: Mediaset

Eppure era stato proprio lui ad accendere la miccia a Temptation Island definendo rifatta e insicura la fidanzata che aveva reagito in malo modo piangendo: “Sta sempre a fare paragoni, io mi sento brutta così. Io lavoro, a casa faccio tutto io, la sera sono stanca… Lui pensa solo a divertirsi, alle cose superficiali. Io vorrei tanto un fidanzato come Luciano, che mi faccia sorridere sempre”.