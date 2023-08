Temptation Island, Mirko e Greta bruciano le tappe: i due sono innamoratissimi

Temptation Island si è concluso da poco e c’è già un clamoroso colpo di scena per una coppia. Come abbiamo avuto modo di vedere Mirko e Perla hanno deciso di uscire da separati dal programma dopo i flirt avviati rispettivamente con Greta lui e Igor lei.

Una decisione presa insieme dai due che hanno deciso di dirsi addio in modo definitivo. Una volta fuori dal gioco Perla ha affidato ai social il suo commento su questa esperienza.

Fonte: web

“Ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare… Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che ignoravo”.

Ciò che sta accadendo però tra Mirko e la nuova fiamma Greta è davvero clamoroso. I due pare stiano bruciando tutte le tappe e oltre alla frequentazione al di fuori del programma, pare si siano spinti anche oltre.

Appena fuori dal programma Mirko e Greta hanno subito pubblicato delle foto insieme mentre sono in atteggiamenti intimi. “I tuoi occhi, la mia cura…” – si legge in una didascalia.

Ma c’è un altro colpo di scena in questa neo coppia e riguarda la mamma di lei. Secondo quanto riportato da numerosi utenti del web Mirko avrebbe già conosciuto la mamma di lei.

A testimonianza c’è una foto pubblicata sul profilo social della mamma di Greta dove appaiono su una barca lei, la figlia e il neo fidanzato Mirko. La didascalia recita: “Il tuo intelletto può confonderti, ma le tue emozioni non ti mentiranno mai”.

E Mirko ha anche risposto al post in maniera inequivocabile con un “Grazie suocera“. Insomma la neo coppia ha davvero forzato le cose ma sono in tanti a pensare che sotto ci sia una precisa strategia per far parlare di sé.