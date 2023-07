Temptation Island, Raffaella Mennoia confessa: “Ecco quali scene non manderemo mai in onda”

Temptation Island è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati di sempre. La nuova edizione del programma sta registrando degli ascolti stratosferici e i fedeli telespettatori del programma non vedono l’ora di scoprire come si concluderà il viaggio nei sentimenti delle coppie restanti. In un’intervista rilasciata a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Raffaella Mennoia ha svelato alcuni segreti del programma più amato di sempre.

In un’intervista rilasciata a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Raffaella Mennoia ha rivelato i segreti del grande successo che sta ottenendo la nuova edizione di Temptatio Island. Queste sono state le sue parole a riguardo:

La cosa importante è incontrare le coppie e osservarle perché c’è una sensazione che mi arriva subito e che poi condivido con gli autori.

E, continuando, il braccio destro di Maria De Filippi ha aggiunto:

Cosa fa la differenza fra una coppia e un’altra? A volte una frase basta a fare la differenza. Non abbiamo mai mostrato i provini perché le cose che ci vengono dette sono davvero riservate e private […] I dati di ascolto non sono mai scontati. Per di più siamo stati fermi una stagione e questo è un programma che va in onda solo per sei puntate all’anno e non ha una lunga storia. Saltando l’edizione 2022 le aspettative sono cresciute anche se nel frattempo il pubblico poteva essersi appassionato a qualcos’altro. Invece è stato ben contento di questo ritorno.

Ma non è finita qui. Proseguendo l’intervista rilasciata al noto giornale, Raffaella Mennoia ha rivelato quali sono le scene che non mandano in onda. A riguardo, queste sono state le sue parole: