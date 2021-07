Sono ormai una delle coppie più amate dei social, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno conquistato il cuore del pubblico. I due sembrano essere molto affiatati, vacanze insieme, cene e presentazioni ufficiali di amici e co. Ma come si sono conosciuti i due?

Stando a quanto si apprende da un articolo publicato sul settimanale di Alfonso Signorini, Chi, sembra ci sia lo zampino del pilastro di Canale 5: Maria De Filippi. Propri ora conduttrice avrebbe fatto da cupido.

Sembra che l’influencer abbia voluto incontrare la conduttrice per un semplice caffè e, in quell’occasione, la donna ha portato il ragazzo a fare un giro negli studi di Amici di Maria De Filippi e lì, c’era il ballerino a provare le coreografie del talent show.

Già durante il suo percorso nel talent show, Tommaso Zorzi aveva espresso il suo interesse nei confronti del ragazzo. I due giovanissimi, ora, si stanno godendo il momento e hanno ufficializzato, ormai da un po’, la relazione.

I due formano davvero una bella coppia, insieme hanno trascorso qualche giorno in Puglia in occasione della messa in onda di Battiti Live, programma condotto dall’amica di Tommaso Zorzi e ex coinquilina, Elisabetta Gregoraci.

Durante quei giorni i due hanno fatto anche diversi giri in barca insieme alla conduttrice, Tommaso Stanzani ha anche preso parte al corpo di ballo del programma riscuotendo un gran successo.