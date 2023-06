Temptation Island, Roberta Di Padua fa un apprezzamento su uno dei fidanzati: di chi si tratta

Finalmente, dopo mesi di attesa, lunedì 26 giugno Temptation Island è tornato in onda su Canale 5. Poco dopo l’inizio del programma, Roberta Di Padua è tornata a far parlare di sé per aver fatto degli apprezzamenti su un fidanzato entrato nel villaggio. Scopriamo insieme di chi si tratta e quali sono state le sue parole.

Roberta Di Padua non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della dama di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Come già anticipato, Roberta ha fatto degli apprezzamenti su uno dei protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island. Inutile dire che le sue parole non sono passate inosservate.

Il ragazzo a cui Roberta Di Padua ha rivolto dei complimenti è Manuel. Nel dettaglio, la dama di Uomini e Donne ha condiviso un’Instagram Story dove ha ripreso Manuel, il fidanzato di Francesca. Proprio a lui Roberta ha rivolto degli apprezzamenti che non sono passati inosservati. Queste sono state le sue parole a riguardo:

E Manuel da dove è uscito? Tanta roba…

Inutile dire che il post condiviso dalla dama di Uomini e Donne sulla sua pagina Instagram ha fatto il giro del web. Sono stati molti coloro che hanno riempito Roberta Di Padua di critiche per il gesto social di cui si è resa protagonista. Al momento Roberta è rimasta in silenzio ed ha deciso di non dare troppa importanza al gossip che sta circolando in queste ore sul suo conto.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la dama del programma di Maria De Filippi romperà il silenzio e risponderà a tutti coloro che l’hanno criticata per aver fatto degli apprezzamenti ad uno dei protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island.