Uomini e Donne, Nicole Santinelli contro Roberta Di Padua: l’ex tronista lancia pesanti accusa alla dama

Da quando è stata annunciata la fine della loro storia d’amore, Nicole Santinelli e Carlo Mancini sono i personaggi più chiacchierati delle pagine di gossip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne è tornato ad occupare il centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate contro Roberta Di Padua.

Tutti coloro che hanno seguito il trono di Nicole Santinelli non hanno potuto fare a meno di notare che tra l’ex tronista e Roberta Di Padua non scorresse di certo buon sangue. Durante il suo percorso fatto nel programma di Maria De Filippi, Nicole e Roberta sono spesso state al centro di accese discussioni.

Come già anticipato, nel corso delle ultime ore Nicole Santinelli è tornata a far parlare di sé per aver rilasciato nuove dichiarazioni proprio contro la dama di Uomini e Donne. Queste sono state le pesanti parole che l’ex tronista ha rivolto a Roberta Di Padua:

Di Roberta non mi è mai fregato niente. Lei è una persona che vale zero, quindi tutto quello che dice ha la stessa valenza. Lei dice solo cavolate e non mi tocca minimamente. Le direi di impegnarsi con cose più importanti come il lavoro e gli impegni, anche se non so quanti ne possa avere visto che mi dedica tutto questo tempo.

Al momento la diretta interessata ha deciso di rimanere in silenzio e di non replicare alle parole che Nicole Santinelli ha rilasciato nei suoi confronti. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Roberta Di Padua deciderà di rispondere alle pesanti parole che l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivolto nei suoi confronti. Noi vi terremo sicuramente aggiornati.