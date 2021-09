Temptation Island: scoppia l’ennesima coppia. Lei lancia delle frecciatine molto chiare

Temptation Island continua ad attirare le chiacchiere dei telespettatori. Il format di Maria De Filippi quest’anno ha riscosso un enorme successo e il pubblico non smette di seguire le vicende degli ex protagonisti del reality. Di recente i riflettori sono puntati su Natascia che, adesso che è tornata single, ha davanti a sé un mare di possibilità.

I followers sono molto curiosi di sapere quale strada prenderà la ragazza. Sono moltissime le domande che Natascia continua a ricevere sui social, ma la risposta che arriva dalla donna è sempre la stessa: l’unica relazione che è pronta ad affrontare è quella con l’uomo della sua vita. Ma quelle in ambito amoroso non sono le uniche domande che l’ex fidanzata di Temptation Island ha ricevuto sui social riguardo al futuro.

Alcuni utenti, infatti, le hanno domandato se avesse qualche sogno nel cassetto o qualche desiderio che speri si avveri quanto prima. Natascia ha risposto con queste parole abbastanza abbattute: “Bella domanda! In questo momento ho l’autostima a terra. Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno stare bene”.

Qualcuno, poi, le ha chiesto anche se si fosse pentita della partecipazione al programma di Filippo Bisciglia. In effetti, iniziare il viaggio nei sentimenti è significato per la fidanzata la rottura con il suo ex Alessio. Sarebbe comprensibile del rimorso sulla scelta di questo percorso, ma Natascia la pensa in maniera esattamente opposta: “Assolutamente no! Anzi, credo tutte le coppie dovrebbero provare questa esperienza!”.

Insomma, ormai non c’è più nessun dubbio: Natascia Zegato e Alessio Tanoni hanno deciso definitivamente di dividere le loro strade. E le cose sembrano non essere finite neanche in maniera pacifica, date le frecciatine che la ragazza manda tramite i social. Non resta che rimanere con gli occhi aperti e attendere una replica di Alessio.