I volti Temptation Island continuano a far discutere il web anche dopo la fine del reality. A distanza di diverso tempo dall’esperienza nel villaggio dei fidanzati, Stefano Sirena finalmente ora può rompere il silenzio. Infatti, ora che anche l’ultima puntata del programma è andata in onda, i protagonisti del viaggio tra i sentimenti, hanno potuto riprendere in mano il loro profili social.

Stefano, quindi, ha colto l’occasione per attaccare duramente la sua ex fidanzata Manuela Carriero. La ragazza, nel corso del programma, ha deciso di rompere il loro fidanzamento, per iniziare la sua storia d’amore con il tentatore di Temptation Island Luciano Punzo. Stefano, poi, ha anche deciso di mettere in discussione questa favola d’amore che Manuela millanta di aver iniziato con il tentatore Luciano.

Secondo Sirena si tratterebbe solo di finzione e poi, rivela, che tutt’ora parla regolarmente con le sue ex. Ecco le parole del ragazzo: “Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati.. Sii matura, goditi la tua felicità”.

Il popolo di Instagram, ovviamente, si è impegnato in una pioggia di commenti sotto il post di Stefano, per la maggior parte di scredito al ragazzo: “Se la sta godendo eccome tranquillo”; “Anche tu con questo che hai scritto stai facendo la stessa cosa”; “Non credo che ti pensi! Perché dovrebbe pensarti? Ha un amore bellissimo.. è finalmente serena.. ed è innamorata!”, “Diciamo che ti brucia perché ti hanno rubato la ragazza, con una persona che forse è migliore di te”.

Dopo aver visto tutte queste discussioni provocate dalle insinuazioni dei fans, Luciano ha deciso di confermare di non stare con Manuela solo per la fama: “Questo è per tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme. Se mi stanno pagando? Ho il contratto tre mesi più tre, poi vediamo se rinnovano. Mi dicono che vengo pagato e che sono un grandissimo attore. Sì è vero ragazzi, sono un attore. Quanto prendo al giorno per stare con te? Tanto, veramente tanto”.