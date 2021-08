Temptation Island è un programma davvero unico nel suo genere. Il viaggio dei sentimenti da la possibilità a molte coppie di ristabilire il proprio rapporto mettendosi alla prova. Spesso, purtroppo, quelle relazioni non superano questo test e fidanzati e fidanzate hanno preso strade diverse. È anche vero, però, che quando un amore muore, un altro nasce e questo, a volte, è proprio quello che succede bel reality di Filippo Bisciglia.

Questa edizione del programma ha dato vita a tante coppie quante è riuscita a disfarne. Recentemente, ad attirare l’attenzione del pubblico del reality show è la neo coppia, formata da Federica Cleo e Stefano Sirena. I due ex concorrenti di Temptation Island hanno intrapreso una relazione e, recentemente, hanno mostrato sui social qualcosa di sconvolgente.

I due si erano conosciuti nel villaggio dei fidanzati: lui era sempre più provato dai comportamenti della sua (ora ex) fidanzata Manuela. Al falò, i due hanno deciso di separarsi e da quel momento Manuela ha intrapreso una nuova storia insieme al tentatore Luciano. Dopo poco, la donna è il tentatore hanno già deciso di iniziare a convivere.

Stefano, sicuramente, è rimasto molto ferito dall’accaduto, ma c’è della speranza anche per lui. Nel corso dell’esperienza Temptation Island, il ragazzo ha conosciuto la single Federica che, dopo il programma, ha iniziato a frequentare. A quanto pare, Sirena ha trovato in Federica la persona giusta per lui e, per dimostrarlo, e due hanno deciso di farsi un tatuaggio di coppia.

Entrambi hanno deciso di rendere l’esperienza nel reality della Mediaset indelebile con un marchio condiviso. Entrambi hanno deciso di tatuarsi una piccola Palma, completata da una scritta: sul costato di lei la prima parte: “I like the way…”. Sul costato di Stefano, invece, il resto della frase: “You look at me”. I due sembrano essere molto affiatati e questa ne è la dimostrazione.