Temptation Island: svelate le ragioni del vistoso make-up di Floriana

Il make-up è da sempre una questione spinosa e controversa, e lo sa bene Floriana di Temptation Island. Ogni donna ha un suo modo personale di truccarsi, ma c’è anche chi rifiuta il make-up per preferire un look acqua e sapone. Di certo, la nostra Floriana non appartiene a questa categoria. Anzi, la donna sembra non farsi nessun problema ad osare con trucchi articolati e vistosi.

D’altro canto, Floriana dimostra la sua sicurezza in primis con gli atteggiamenti: è una donna decisa, che non si fa mettere i piedi in testa o scoraggiare. Questi tratti della sua personalità si rispecchiano anche nel suo modo di apparire. Ma alcuni particolari del suo make-up così appariscente hanno destato la curiosità del pubblico più di altri.

In particolare, a far chiacchierare i fans di Temptation Island è il modo che Floriana ha di mettere il rossetto. Infatti, è palese come la donna disegni la linea delle labbra rendendola un po’ più abbondante di quello che realmente è. Ma a cosa è dovuta questa particolare scelta stilistica? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

È indiscutibile che Floriana sia capace a truccarsi e abbia una buona mano, ma non tutti i fans condividono il suo stile. Eppure questa scelta ha una motivazione sottostante molto forte senza dubbio. Di certo, all’interno di Temptation Island, non c’è stato spazio per spiegazioni di questo tipo. Ma è innegabile che la bocca è riconosciuta universalmente come un simbolo di sensualità.

Delineare la linea delle labbra in maniera così marcata e vistosa, potrebbe indicare una certa insicurezza o all’opposto potrebbe indicare un carattere fermo e deciso, che non si cura dell’opinione altrui. Forse Floriana ha voluto rimarcare la sua sicurezza dimostrandola anche attraverso il suo make-up? O questo è semplicemente il suo personale modo di interpretare le mode attuali? Speriamo che presto sia la stessa diretta interessata a darci qualche spiegazione.