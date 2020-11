Per il suo compleanno, Clio Make-Up ha pubblicato una foto di lei da piccola in braccio a sua mamma

Clio Zammatteo, conosciuta meglio con lo pseudonimo di Clio Make- Up, è una delle influencer più seguite e amate dal mondo femminile. Oltre ai suoi preziosi consigli riguardo la cosmetica, la Make-up artist ama condividere sui suoi profili social anche i momenti della sua vita privata.

Credit: Clio Make-up – Instagram

Oltre a deliziare i suoi follower con le dolci foto delle sue bambine, qualche giorno fa, Clio ha pubblicato una foto di sua mamma quando era giovane. Una foto di 38 anni fa nella quale è ritratta da bambina in braccio alla donna più importante della sua vita.

I follower, oltre ad apprezzare la dolcezza del meraviglioso scatto, non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza tra quella che è Clio oggi e com’era mamma Mendy da giovane.

Credit: Clio Make-up – Facebook

L’influecer ha scelto questo particolare modo per festeggiare il suo 38esimo compleanno. Una particolare dedica alla donna che le ha dato la vita.

Clio Make-Up mamma di due bambine

Credit video: ClioMakeUp – YouTube

In pieno lockdown, la make-up artist ha dato alla luce la sua seconda figlia, la piccola Joy. Proprio lei diede la notizia della nascita della sua seconda bambina pubblicando una foto su Instagram, che la ritraeva in ospedale, con la mascherina sul viso e la neonata adagiata dolcemente sul petto.

Già mamma della piccola Grace, nata nel 2017, Clio ha condiviso sulla sua pagina ufficiale, anche il primo incontro tra le due sorelline:

Credit: Clio Make-up – Facebook

Quando Grace ha visto Joy, non credeva ai suoi occhi. Ha iniziato a baciarla, accarezzarla e ripetere ‘baby sister, baby sister’. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e che mi hanno supportato. Grazie ClioFamily!

Dopo la sua esperienza, l’influencer ha anche voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento per tutte le mamme e le future mamme che hanno partorito o partoriranno in questo periodo di emergenza sanitaria.

Clio, che per dodici anni ha vissuto a New York, ha deciso di lasciare il paese che ha visto nascere anche le sue bambine, per tornare a vivere in Italia, precisamente alle porte di Milano. Lei e il marito Claudio ne parlavano da più di due anni e, alla fine, si sono convinti ad iniziare questo nuovo capitolo della loro vita.