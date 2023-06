Temptation Island, una delle coppie ha mentito alla produzione? L’indiscrezione

Temptation Island non è ancora iniziato e già stanno circolando alcuni rumors che stanno incuriosendo i moltissimi fan del programma. Nel corso delle ultime è infatti emersa la notizia secondo cui una delle coppie protagonista di questa nuova edizione abbia mentito alla produzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

I fan di Temptation Island non stanno più nella pelle. Il programma di Maria De Filippi entrerà nelle case degli italiani a partire da lunedì 26 giugno e in questi giorni nei vari promo trasmessi si stanno svelando le coppie protagoniste di questa nuova edizione. Ma in queste ore una di loro si è ritrovata al centro di un clamoroso gossip. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Come già anticipato, nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island abbia mentito alla produzione. Di chi stiamo parlando? Stando alle indiscrezioni, pare che la coppia interessata sia quella formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati.

A rendere pubblico il rumor che sta circolando in queste ore è stato Alessandro Rosica. Queste sono state le parole dell’esperto di gossip in merito a questa vicenda tanto chiacchierata:

Alessia e Davide sono del mio paese e hanno inventato il tradimento. Prima di partire hanno detto a tutti di stare tranquilli perché era tutto finto per andare in tv.

Nonostante l’insistenza del gossip, c’è da dire che al momento si tratta solamente di un rumor non ancora confermato né smentito. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda che sta interessando tutti. Nel frattempo, i fan di Temptation Island hanno iniziato il conto alla rovescia e non vedono l’ora che arrivi la prossima settimana per scoprire cosa succederà nel programma. Ne vedremo sicuramente delle belle.