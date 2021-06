I provini per il cast del reality sono giunti al termine. Ex gieffina si candida all'ultimo minuto

L’isola dei Famosi si è conclusa e questo non ha fatto che aumentare il fermento in Mediaset per il prossimo reality. A breve inizierà la nuova stagione di Temptation Island, e tutti fan non stanno più nella pelle. L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi non è piaciuta particolarmente al pubblico, proprio per questo, le aspettative per il prossimo viaggio nei sentimenti, sono alle stelle.

Questa volta, però, nel cast di Temptation Island non vedremo solamente vip, dato che i provini sono stati aperti sia a coppie di persone famose e non. Una delle ultime ad essersi proposta è stata Guenda Goria, ora che è terminata l’esperienza del GF vip. La figlia di Maria Teresa Ruta è recentemente tornata da un’esperienza in Egitto, nella quale ha conosciuto Mirko Gancitano, che attualmente risulta essere il suo compagno.

Loro due sembrano davvero unitissimi e super innamorati. Nel corso di un’intervista ad RTL 102.5 hanno rivelato di essere assolutamente pronti per un’esperienza come quella che Temptation Island offre. Certo, c’è una forte possibilità che, essendo così vicino l’inizio del reality, i provini per il cast siano ormai chiusi da tempo.

Non è impossibile ne improbabile che, però, la produzione decida di fare uno strappo alle regole per un volto noto come quello della Goria. Nel dell’intervista per la stazione radiofonica RTL 102.5, portata avanti da Francesco Fredella, Guenda e Mirko hanno rivelato insieme le loro intenzioni.

Lei, molto entusiasta ed eccitata, ha esclamato: “Certo, io parteciperei! Sono aperta, figurati, sono pronta dopo il Grande Fratello Vip”, per aggiungere subito dopo: “Questi reality sono delle prove di vita. Il problema sarebbe Mirko che mi chiederebbe un falò già dopo 5 minuti, è gelosissimo”. Mirko, subito dopo, ha detto la sua: “Per Temptation io mi presterei volentieri. Mi sembra proprio un bello show, lo farei, ma per il resto non so, per l’Isola sono troppo magro e scomparirei, non voglio patire la fame”.